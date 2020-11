Les parcs d’attractions ont fermé leurs portes ? Pas celui de "Boyard Land" qui est de retour sur France 2 avec son directeur déjanté, Willy Rovelli ! Le cuisinier phare de Fort Boyard et sa troupe sont bien décidés à faire vivre une soirée inoubliables aux visiteurs du parc où se mêle magie, fantaisie et frayeur. “Attendez-vous à passer par plein d’émotions différentes en peu de temps. Du rire à la frousse. Vous allez tantôt vous relaxer, tantôt trembler. Ça monte et ça descend pendant toute la saison”, explique Willy Rovelli qui ajoute que plusieurs “nouveautés” seront au rendez-vous. “Comme pour toute émission, on a corrigé tout ce qui ne nous semblait pas à la hauteur dans la première saison. On garde les fondamentaux et on y ajoute beaucoup de nouvelles séquences et de nouveaux jeux.”

Revêtir le costume du maître de cérémonie donne-t-il à Willy Rovelli une pression supplémentaire ? L’humoriste répond par la négative. “Personne ne me met de pression, ni la chaîne, ni la boîte de production. Il y a une bonne ambiance sur le plateau de Boyard Land. Quand on y arrive, on joue tous des rôles. On s’amuse”, déclare-t-il avant d’ajouter que le public répond “présent” parce qu’il sait “qu’on ne se moque pas de lui”. “Boyard Land attire tout d’abord parce que c’est une émission dérivée de Fort Boyard qui est une marque puissante. On a d’ailleurs la chance de compter une bonne partie des fans du Fort parmi les téléspectateurs. La promesse que l’on fait aux gens en amont, ‘Regardez et vous en aurez plein les yeux’joue aussi dans la bonne réception de l’émission. Ce n’est pas tous les quatre matins que l’on voit une telle émission sur le petit écran.”

“Les femmes sont plus courageuses que les hommes”

Ce numéro spécial Halloween verra s’affronter deux équipes : la rouge composée de Candice Pascal, Magloire, Teheiura Teahui et Terence Telle, et la blanche composée de Sylvie Tellier, Clémence Botino, Donel Jack´sman et Christophe Lemaitre. La première tentera de rassembler un maximum d’argent pour l’association Sourire à la vie qui accompagne les enfants atteints du cancer. La seconde pour Les Bonnes fées qui aide à améliorer les conditions de vie des personnes les plus démunies. “Ce que je peux vous dire sur le numéro de ce samedi, c’est que, comme dansFort Boyard, les femmes se montrent plus courageuses que les hommes !”