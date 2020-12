Le parcours de Brice était semé d’embûches et, pourtant, l’aventurier originaire de l’Ouest a été jusqu’au bout de Koh-Lanta. Vainqueur des poteaux, l’animateur radio de 22 ans n’a toutefois pas fait le poids face à Alexandra devant le jury final. “Je n’avais pas plus d’affinité avec l’un qu’avec l’autre. En choisissant Alexandra pour la finale, je pensais vraiment gagner. C’était un choix stratégique, je ne m’en suis pas caché. Ma seule envie était de remporter Koh-Lanta”, explique Brice. Il ajoute être “fier” de son parcours. “J’ai gagné les poteaux. J’ai été jusqu’au bout de mon aventure alors que j’avais la peau sur les os et que j’étais très faible physiquement. J’ai cru en ma bonne étoile et j’ai réussi.”