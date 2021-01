Le 22 janvier prochain,reviendra sur TF1 avec du neuf au niveau de la présentation. Partie sur France Télévisions, Laurence Boccolini cède sa place à Alessandra Sublet, que les téléspectateurs retrouvent régulièrement dansL'animatrice ne sera toutefois pas la seule à faire y faire sa première fois. Brigitte Macron, invitée exceptionnelle du, y fera, elle, sa première apparition à la télévision. Présidente de la Fondation des Hôpitaux, l'épouse du Président français, Emmanuel Macron, se devait d'être présente à cette édition spéciale au profit des Pièces jaunes, aux côtés de Didier Deschamps, parrain de l'Opération, et Anne Barrère, vice-Présidente de la Fondation des Hôpitaux.

Parmi les journalistes et animateurs venus se frotter aux questions de culture générale d'Alessandra Sublet, on retrouvera Alexandre Devoise, Anaïs Grangerac, Arthur, Bénédicte Le Chatelier, Chris Marques, Christophe Beaugrand, Denis Brogniart, Elsa Fayer, Frédéric Calenge, Grégoire Margotton, Hélène Mannarino, Juan Arbelaez, Karine Ferri, Iris Mittenaere, Jean-Luc Reichmann, Jean-Pierre Foucault, Laurent Mariotte, Marie-Ange Nardi et Pascale de la Tour du Pin.

Comme dans toutes les émissions télé du moment, les mesures sanitaires ont été bien respectées. La preuve en image avec une photo regroupant tous les participants, Brigitte Macron y compris, masqués.