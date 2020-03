Alors que la saison 6 se termine, la fiction policière néorurale compte de nombreux fans : les raisons du succès

Alors que France 3 diffuse ce dimanche le quatrième et dernier épisode de la saison 6 de Brokenwood, la planète entière attend la décision de Prime : la chaîne néo-zélandaise va-t-elle commander une saison 7 ou non ? Les fans sont nombreux à suivre cette série au format rétro qui ne suit aucune tendance. La preuve qu’à côté du public de binge watchers à la recherche d’ambiances particulières et de personnages très typés sur Netflix se trouve une audience fidèle aux enquêtes traditionnelles, développées sur une heure et demie, avec une intrigue bouclée à la fin de chaque épisode.

"Si l’on schématise, on peut dire qu’il y a deux types de téléspectateurs. Ceux qui raffolent des programmes sombres, singuliers, extraordinaires façon Top of the lake . Et ceux qui préfèrent les séries au terme desquelles on ne se couche pas totalement déprimé", analyse la production de Brokenwood qui a davantage misé sur les personnages et l’angle humain que sur les intrigues, qui doivent rester crédibles. Ce dimanche soir, l’équipe du commandant Shepherd est appelée à enquêter en prison. Incarcérée pour le meurtre de son mari, Corina Doyle est retrouvée morte dans sa cellule. Les apparences font penser à un suicide mais les analyses de Gina concluent rapidement à un meurtre.

Même si les fans attendent la reconduction de la série avec impatience, Neill Rea qui campe un héros aux rondeurs joviales reste zen. "Nous avançons sans jamais nous poser la question de continuer ou pas, et nous sommes toujours là ; la série fonctionne toujours bien et, à ma connaissance, il n’en existe pas d’autre comme celle-là."

France 3 a le chic pour dénicher des fictions néorurales à l’authenticité universelle. Si les paysages verdoyants de Brokenwood contribuent à son succès, la série parle autant au public néo-zélandais qu’aux Français et aux Belges. Peut-être parce que la localité de 3200 habitants à 20 km de la côte existe réellement. Le tournage se déroule chaque année pendant plusieurs semaines à Warkworth, entre Auckland et la grande baie naturelle de Kaipara. Le bureau de poste est ainsi transformé en poste de police dans la série tandis que de nombreuses scènes sont aussi tournées dans les banlieues de Parakai et Riverhead.M.V.