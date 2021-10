C’est l’homme de tous les records. À seulement 30 ans, Bruno Hourcade, actuel champion des 12 coups de midi sur TF1, se retrouve en tête de classement du nombre d’étoiles mystères à découvrir, du nombre de participations à un jeu télé, du nombre de victoire en solo et surtout, du record de gains dans un jeu télévisé en France. Dans sa cagnotte, il y a plus d’un million en cash et en cadeaux. Bref, Bruno, c’est le champion des champions.

Bien que millionnaire, le Toulousain ne prend pas la grosse tête. “Je me suis inscrit à l’émission pour m’amuser et je continue à m’amuser sans me mettre la pression. Je ne me suis jamais dit : ‘Je vais y aller pour gagner plein d’argent.’ Je ne me fixe pas d’objectifs justement pour ne pas avoir peur de perdre”, explique-t-il. “Si je devais donner un conseil à ceux qui voudraient s’inscrire au jeu, c’est de rester eux-mêmes et d’avoir de bonnes bases en culture générale.”

Après neuf mois d’aventure, révisez-vous avant l’émission ?

“Toujours entre chaque tournage. J’ai préparé des fiches sur différents domaines. J’essaye de voir des films, de lire des livres ou de me renseigner sur certaines choses. Parfois, le rythme des tournages est tellement dense qu’il est difficile de réviser à fond. Mais je m’y attelle un minimum.”

Que comptez-vous faire avec vos gains ?

“Je ne suis pas un mec ultra-foufou. Je ne vais pas tout claquer dans des trucs de dingue...