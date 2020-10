A 78 ans, Michel Drucker est l'un des animateurs les plus vieux de la télévision française. Si ces dernières années, la direction de France 2 a affiché sa volonté de se séparer de ses membres les plus anciens pour laisser place à la nouvelle génération, cette mesure ne semble pas inquiéter l'animateur qui est toujours à l'antenne. Si pour l'instant, Michel Drucker est absent de nos télévisions en raison d'une récente opération du coeur , on le retrouve normalement chaque fin de semaine sur France 2 dans l'émission "Vivement dimanche".

Une situation qui a tendance à énerver Bruno Masure, l'ex-présentateur du JT de France 2. Récemment interviewé par le magazine Femme Actuelle, il explique: "C’est lamentable. Ces gens qui s’accrochent alors qu’ils pourraient toucher de magnifiques retraites bloquent l’accès à l’antenne aux jeunes. Si tout le monde travaille jusqu’à sa mort, on n’embauchera jamais. Je suis pour que ça tourne : prendre des jeunes et dégager les vieux".

Michel Drucker n'a pas réagi à ses propos, et pour cause il serait toujours alité en raison de son opération. Depuis sa chambre à l'hôpital, l'animateur a expliqué qu'il devait "réapprendre à marcher".