Nombreux sont ceux qui l’ont découvert au côté d’Alex Lutz dans le tandem perruqué Catherine et Liliane, sur Canal +. Un an après leur "départ à la retraite", celui qui interprétait la seconde d’entre elles se retrouve à l’affiche de Moah (à partir du 1er octobre sur OCS), la première série française en prise de vues réelles, sans dialogue et sans musique. Tournée en Dordogne, véritable berceau de la préhistoire, celle-ci raconte la vie compliquée de Moah et de ses proches, il y a 45 000 ans…

"Les fictions qui parlent de l’époque préhistorique sont assez rares. Le défi me plaisait", explique le comédien qui y interprète Hoquet, un "tailleur de pierre un peu geek" qui a le hoquet en permanence. Un rôle qu’il a préparé "en lisant beaucoup sur Néanderthal, sur Sapiens et en traînant au Musée de l’homme."

Jouer sans dialogue représente une difficulté supplémentaire pour un comédien ?

"C’est vrai que ça complique les choses parce que le dialogue est un vrai appui pour faire passer des émotions. J’ai vraiment eu besoin de préparer mon corps en faisant beaucoup de sport pour être dedans."

L’étape "maquillage" a dû être longue…

"Ça prenait bien une heure parce que je devais avoir la peau très sale. J’avais une perruque à mettre aussi. Niveau vestimentaire, c’était le plus facile. Je n’avais pas grand-chose à mettre."