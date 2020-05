La cérémonie a dû se dérouler de manière virtuelle ce week-end.

En pleine crise du coronavirus, les Kids Choice Awards ont dû s’adapter. Initialement prévue pour le 22 mars, la cérémonie américaine récompensant des personnalités du monde de la télévision, du cinéma et la musique dont le jury est composé d’enfants a été reportée au 2 mai et s’est tenue en ligne pour la première fois de son histoire.

En matière de musique, les enfants semblent avoir des goûts similaires aux adultes. Le titre de Billie Eilish "Bad Guy" gagne le prix de la meilleure chanson. Un tube et une artiste déjà plébiscités lors des Grammy Awards en janvier dernier. Pour les artistes de l’année, on retrouve Ariana Grande du côté féminin et Shawn Mendes du côté masculin. Ce dernier repart également avec le trophée de la meilleure collaboration avec Camila Cabello pour leur duo sur "Señorita".

Sans grande surprise, le groupe phénomène de K-Pop BTS remporte le titre de meilleur groupe face aux Jonas Brothers, à Maroon 5 ou encore à Fall Out Boy. En 2018, le boy’s band avait remporté le prix d’artiste mondial de l’année. Pour le plus grand plaisir de leurs fans, les sept membres ont filmé leur réaction suite à la réception de ce prix. "Vous nous manquez vraiment beaucoup, on espère vous voir bientôt", a assuré Jungkook.

Parmi les révélations de l’année, la liste des nommés ne fait pas de doute : le hip-hop a la cote chez les plus jeunes. Le rappeur Lil Nas X, interprète de l’immense tube "Old Town Road" s’impose aux côtés d’autres grosses pointures comme Lizzo, DaBaby ou Megan Thee Stallion.

Du côté du grand écran, Disney et sa filiale Marvel dominaient largement les nominations et désormais les récompenses. Rien que Avengers : Endgame a été nommé à plus de dix reprises ! Impossible donc pour celui-ci de passer à côté du prix du meilleur film. Spiderman, interprété par Tom Holland, remporte le titre de super-héros préféré. Frozen II parvient également a tiré son épingle du jeu. En télévision, la série Netflix Stranger Things continue d’avoir un grand succès chez les enfants ainsi que le dessin animé Bob L’Eponge.