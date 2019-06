C'est devenu un rendez-vous incontournable pour politiques et artistes, et un succès d'audience pour France 5: "C à vous", le talk show convivial présenté par Anne-Elisabeth Lemoine fête vendredi ses 10 ans, avec la complicité de ses ex-animatrices Alessandra Sublet et Anne-Sophie Lapix.

Le projet est né lorsque France 5, alors une chaîne publique encore peu connue, venait de se lancer sur la TNT et de mettre fin à son concubinage avec Arte, avec qui elle partageait un canal analogique. D'où l'idée de proposer aux téléspectateurs un programme quotidien innovant en avant-soirée, une case horaire où la concurrence a toujours été très vive.

Un appel d'offres est lancé et, sur les 60 dossiers déposés, c'est 3e Oeil, la société du producteur Pierre-Antoine Capton, qui finit par l'emporter.

"On voulait faire l'opposé du Grand Journal, quelque chose de plus cosy et qui ne soit pas en public, et on voulait imposer une femme sur cette case stratégique de l'access prime time où il n'y avait que des hommes", raconte le producteur à l'AFP.

Et surtout, l'équipe de 3e Oeil a l'idée "de faire une émission qui ressemble au quotidien des Français qui rentrent à la maison, se détendent, racontent leur journée en préparant le dîner et passent à table", dit-il. La formule de "C à vous" était née: un talk show mêlant actualité et cuisine, dans le cadre convivial d'un appartement parisien, et qui finit autour d'un repas partagé avec les invités.

Ambiance plus posée

De 60.000 téléspectateurs au premier numéro, l'émission présentée à l'origine par Alessandra Sublet finit par faire son trou à cet horaire très disputé, atteignant au bout de deux ans un million de téléspectateurs certains jours. Et malgré deux changements d'animatrice (Anne-Sophie Lapix reprend les rênes en 2014 puis est remplacée par Anne-Elisabeth Lemoine en 2017), son audience n'a fait que grandir au fil des ans, loin de s'éroder. "L'émission a franchi un cap à chaque fois", souligne son producteur.

Sur la saison 2018-2019 qui s'achève, elle a d'ailleurs établi de nouveaux records, avec une moyenne de 1,2 million de téléspectateurs (soit une part d'audience de 6,7% pour France 5), et de nouveaux sommets en nombre de téléspectateurs (1,58 millions le 11 décembre) et en parts de marché (8,5% le 16 avril). Des performances qui en font l'une des émissions phares de France 5 (avec d'autres magazines comme "C dans l'air") qui attire présidents de la République, Premiers ministres (dont Edouard Philippe tout récemment), stars et artistes, grâce notamment à son rythme plus posé.

"Aujourd'hui à 19H00, la compétition reste encore forte, mais ce qui est proposé aux téléspectateurs est bien délimité, avec le grand divertissement proposé par Cyril Hanouna (sur C8), tourné vers les jeunes, +Quotidien+ (sur TMC) qui est beaucoup axé sur la dérision et qui plaît aussi aux jeunes, et +C à vous+, qui est plus adulte et dans laquelle on prend plus le temps, loin du rythme effréné des autres émissions et des réseaux sociaux", assure Pierre-Antoine Capton.

La formule a par ailleurs évolué depuis ses débuts, faisant une plus grande place à l'information par rapport à la cuisine, même si le concept d'émission-dîner (inauguré par Thierry Ardisson dans "93 Faubourg Saint-Honoré") a été conservé. Il y a 10 ans, "la cuisine était hyper-tendance à la télévision, mais aujourd'hui, l'émission c'est 100% d'actu et la cuisine est moins présente", dit le patron de 3e Oeil.

"On la garde plus comme un prétexte, c'est la marque de fabrique de l'émission et ça rend nos invités très heureux", résume le producteur, qui a signé avec France 5 pour une 11e saison et espère "repartir pour 10 ans de plus".