Après des tournages retardés suite au confinement et l'arrivée de Cyril Féraud en poupée Barbie, le jeu d'aventure de France 2 annonce la mise de côté de Narcisse Lalanne et Megagaf

Si les tournages ont repris à La Rochelle pour les épisodes diffusés cet été , une mauvaise nouvelle vient de tomber sur le Fort Boyard. En effet, deux personnages cultes de l'émission présentée par Olivier Minne vont disparaître des écrans cet été "Quand j'ai demandé quand débuterait le tournage, on m'a dit que mon personnage ne serait pas dans cette saison, à cause des assurances, a ainsi déclaré le chanteur Francis Lalanne, alias Narcis Lalanne (parodie de lui-même) dans Fort Boyard, au Parisien . Elles refusent de prendre en charge le risque lié au Covid. Et par conséquent, comme j'ai 61 ans, je n'étais pas le bienvenu. Si j'en veux à quelqu'un, ce sont aux assurances. Je n'exclus pas de me retourner juridiquement contre elles, car c'est de la discrimination."

Si Francis Lalanne n'était déjà plus présent l'année dernière, la raison était tout autre. A savoir son engagement envers les Gilets Jaunes et sa campagne politique qui en a suivi aux élections européennes. Lesquelles l'empêchaient de se rendre sur les tournages. Mais le saltimbanque ne lâche pas l'affaire pour autant. "Je discute avec une chaîne concurrente pour organiser un jeu dans un lieu mythique de la région Champagne-Ardenne, une région de légende, ajoute-t-il, toujours au Parisien. Ce personnage de Narcisse, je l'ai construit et il peut tout à fait avoir une vie en dehors du Fort. Pour le plus grand plaisir de mon public, qui ferait découvrir son histoire, son univers."

"A part le Père Fouras, aucun personnage n'est là chaque année, dans chaque émission", a toutefois voulu nuancer la productrice de l’émission, Alexia Laroche-Joubert. L'autre départ dévoilé par Télé Loisirs est celui de Vincent Lagaf’, qui vient d'accepter d’intégrer la mini-série estivale Les saisonniers. En effet, l'ex-animateur télé et humoriste, qui incarnait Megagaf depuis 2018, ne reviendra pas non plus pour cette saison 2020. Bref, avec ces deux personnages écartés, c'est la crise aussi à Fort Boyard.