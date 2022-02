"Pour entrer aux Philippines, c’est compliqué. Il fallait être vacciné dans un protocole complet. Des tests ont donc été faits, comme la dernière fois, à J-10 et J-3. Il y a eu des isolements aussi. On a de nouveau reconstitué une bulle sanitaire. Les membres des équipes locales qui n’ont pas accès aux vaccins ont régulièrement fait des tests antigéniques", explique Alexia Laroche-Joubert qui ajoute avoir travaillé "en bonne intelligence pour se protéger et protéger les autres".

"C’est une saison qui a donc encore été marquée par la Covid", conclut la directrice d’Adventure Line Productions.

Sur le tournage, seuls les aventuriers et Denis Brogniart étaient autorisés à ne pas porter de masque. Les contacts avec la population locale ont, eux, été très limités pour que la bulle soit respectée et pour éviter que l’un des membres de l’équipe soit contaminé et que le virus se propage.