La faute au match de qualification pour la Coupe du monde 2022 que disputera la France contre la Finlande. De quoi frustrer les fans pressés de savoir ce que deviennent les quatre aventuriers reclus sur l’île des bannis et qui parviendra à gagner une immunité parmi les candidats et candidates des équipes en jeu.

"C’est injuste que le foot passe avant Koh-Lanta ? Non ! Ben non ! Vous savez, TF1 est partenaire de l’équipe de France de football, et ce n’est pas TF1… Si TF1 avait eu le choix, je ne pense pas qu’ils auraient mis le match mardi soir ! Mais c’est l’organisation des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde qui est ainsi faite", avait indiqué Denis Brogniart lors d’un live sur Instagram.