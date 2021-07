Bugs et les Looney Tunes

Les années passent et les joyeux personnages de Warner Bros, Titi, Grosminet, Daffy Duck et les autres sont toujours à la recherche de Bugs Bunny. Dans la nouvelle série Bugs et les Looney Tunes, ces derniers ont toutefois rangé leurs armes à feu pour “s’adapter aux sensibilités modernes à l’heure où les manifestations contre les violences policières abondent aux États-Unis et où le port d’armes à feu est remis en question”, écrit la RTBF dans un communiqué. Le dessin animé, qui a traversé donc les époques et les générations, s’adapte donc aux préoccupations actuelles. En semaine sur Ouftivi.

Le monde merveilleux de Mickey

Pour célébrer le 92e anniversaire de la souris la plus célèbre du monde, Disney + a créé Le Monde merveilleux de Mickey, une série animée relatant les nouvelles histoires farfelues de personnages qui ont marqué plusieurs générations et que l’on avait plus vu réunis depuis longtemps : Mickey, Minnie, Daisy, Dingo, Donald et Pluto. Au Far West ou encore dans l’espace, les héros de Walt Disney vivront des aventures qui raviront les plus petits et replongeront les plus grands en enfance, notamment grâce à l’absence d’effets spéciaux et aux dessins à l’ancienne des personnages.

100% Loup

Une histoire à la fois marrante et touchante. Celle de Freddy Lupin, un jeune garçon qui attend avec impatience le jour de son 14e anniversaire pour se transformer en loup-garou pour la première fois, comme ses aînés avant lui. Mais, le soir de sa transformation, rien ne se déroule comme prévu. Il change d’apparence, oui. Mais devient un mignon petit caniche rose au caractère bien trempé… En semaine et le week-end sur Ouftivi.