"C’est le moment de m’arrêter un peu": Mathilde Seigner annonce faire une pause carrière Télévision Pierre-Yves Paque “J’ai besoin de profiter de la vie !”. L’actrice de 54 ans, qui doit faire face aux critiques acerbes des Français ("Je vous adorais avant", à savoir quand Mathilde Seigner "disait ce qu'elle pensait") était l'invité de Nikos Aliagas dans 50 Minutes Inside sur TF1. © AFP

“J’ai envie de vivre et d’arrêter un peu de travailler, a confié la comédienne de 54 ans dans 50 Minutes Inside sur TF1. Comme je me suis acheté une maison dans le Sud, j’ai envie de profiter de la vie. J’ai beaucoup, beaucoup travaillé pendant des années et là je me dis, c’est le moment de m’arrêter un peu”. Face à Nikos Aliagas, Mathilde Seigner (Camping, Une si longue nuit ou encore Harry, un ami qui vous veut du bien) poursuit. “Cela fait 34 ans que je travaille, je fais une pause de deux ans peut-être. Ou plus. Ou moins. Je vais m’occuper un peu, je vais voir et faire les choses auxquelles j’ai l’impression que ça fait 34 ans que je dis ‘non’. Je passe ma vie à dire ‘non’parce que je ne suis pas libre, parce que je suis en tournage ou autre.”