Good-bye Mom I’m fine, balance le Bruxellois Jonathan Kubben sur son compte Instagram Mom I’m fine qui lui a valu de nombreux awards, de parcourir le monde (tout en rassurant sa maman) et d’aider son prochain durant six ans. "C’était difficile à annoncer, nous confie le trentenaire. Ça fait longtemps que je réfléchis à ce que je voulais faire. Et là, maintenant, j’ai réalisé que Mom I’m fine était devenu un peu une prison créative pour moi. C’est-à-dire que je ne pouvais pas sortir de ça, je ne pouvais faire que du Mom I’m fine."

Une réflexion qui lui est venue après son 200e post et la série que RTL-TVi vient de lui dédier. "C’était le moment de tourner la page et de changer de chapitre. Ce qui ne veut pas dire que j’arrête complètement Mom I’m fine mais que je peux m’ouvrir à d’autres choses et montrer ce que je suis capable de faire ou d’offrir en plus dans d’autres univers." L’influenceur belge a donc décidé de changer le nom de son compte mondialement connu en Jonathan Kubben, son véritable nom. "Je veux marquer la différence. Car les valeurs du compte ont toujours été d’oser et prendre soin de. Mais le souci était que la partie oser n’était plus présente car je restais dans ma zone de confort et j’ai envie d’en sortir pour faire de nouvelles choses." La marque Mom I’m fine ne s’arrête pas pour autant vu que Jonathan continue à construire des écoles en plastiques recyclés et possède toujours sa marque de vêtements. "Mais je ne ferai plus uniquement ça, j’ai aussi des projets de films auxquels je crois mais j’étais trop limité avec Mom I’m fine. Je sens que c’était le moment de tourner ce magnifique chapitre pour en créer un nouveau encore meilleur ! "