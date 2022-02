En mars 2019, une affaire bouleversait leset le PAF tout entier. Alors qu'il était devenu, trois ans plus tôt, le recordman du jeu télé présenté par Jean-Luc Reichmann avec 193 participations et plus de 800 000 euros de gains,Christian Quesada est arrêté puis mis en examen pour "" et "". L'homme, âgé de 55 ans à l'époque, écope finalement de trois ans de prison ferme.

Si Jean-Luc Reichmann s'était déjà exprimé plusieurs fois sur l'affaire, sa femme, Nathalie Lecoultre était, elle, restée très discrète sur le sujet. Dans une interview accordée à Gala, cette dernière s'est laissée aller à quelques rares confidences. Les accusations portées contre Christian Quesada ont fait l'effet d'une tornade au sein de son couple également. "Se retrouver seuls face à un tel cataclysme, c’est très dur. Il faut être très solide dans un couple. Croyez-moi, ce n’était pas simple à vivre pour nous, qui défendons la cause des enfants dans la vie, dans Léo Matteï et à travers les associations", explique-t-elle avant d'ajouter qu'elle et Jean-Luc Reichmann ont, heureusement, réussi à surmonter cette épreuve ensemble. "On a passé une étape avec cette histoire. Ensuite, pour être plus léger, je pense que nous avons la chance d’avoir le même moteur, Jean-Luc et moi. On ne s’ennuie jamais et on avance à la même vitesse."