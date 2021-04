a ainsi lancé Pascal Nègre, dimanche à l'antenne de RFM TV et dont Jean-Luc Reichmann devait être son invité en studio. “

Et l'animateur des 12 coups de midi sur TF1, confiné depuis plus d'une semaine chez lui,de répondre. "Oui, c’est une grosse catastrophe, mais il faut faire avec et prendre un maximum de précautions et de sécurité”, dixit Jean-Luc Reichmann, avant de préciser qu’il avait “certainement” été contaminé par ses enfants. “Ça ratatine complètement!”

Quid des "12 coups de midi"?

De son côté, TF1 n’a toutefois pas communiqué concernant les tournages des “12 coups de midi”, qui seront probablement interrompu en attendant la réabilitation de Jean-Luc Reichmann. Pour rappel, afin d'éviter tout foyer de contamination au sein des équipes de l’émission, l'animateur est testé régulièrement. “À force de me faire tester, mes narines ressemblent au Grand Canyon”, avait déjà plaisanté le présentateur télé sur ses réseaux sociaux.