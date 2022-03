Pour rappel, en 2008, Agathe Lecaron quittait RTL-TVI pour le groupe M6. L'animatrice française était venue en Belgique dix ans auparavant, où elle a commencé chez NRJ Belgique. Agathe Lecaron a ensuite fait le bonheur de LTA, la chaîne de télé-achat, suivi par AB3 et RTL-TVI, où elle a notamment animé le magazine "1000 secondes". "En fait, j’ai démarré en télé-achat et après j’ai fait speakerine, donc c’était une petite progression", glisse-t-elle sur les ondes radio de nos voisins.



Aujourd'hui attachée à France Télévisions (La Maison des Maternelles sur France 2 et bientôt Master Chef), la présentatrice de 48 ans s’est confiée au micro de RTL France sur son passé de speakerine à RTL-TVI. "Ça vous plaisait vraiment de faire la speakerine ou c’était histoire d’être à l’antenne à tout prix ?" lui lance le journaliste Eric Dussart. "C’était essentiellement pour l’argent Éric, je ne vais pas vous mentir, rétorque-t-elle. Et d’ailleurs ce n’était pas ultra bien payé si je me souviens bien…"