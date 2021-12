Treize saisons et on ne s’en lasse pas. Ce dimanche, un nouveau chapitre de L’Amour est dans le pré prend fin sur RTL-TVI après onze épisodes qui ont tenu en haleine les téléspectateurs. Chaque semaine, ils étaient à peu près 400.000 fidèles à suivre la téléréalité sur la chaîne privée et plus de 480.000, le 28 novembre dernier. Des audiences qui tiennent la route.

Confidente des agriculteurs, Sandrine Dans a, elle aussi, vécu la saison au rythme des (nombreux) rebondissements de cette dernière. "Quand on arrive au bout de l’aventure, on ressent toujours un mélange de satisfaction et de soulagement. C’est un peu comme quand on reçoit un bulletin (rires) C’est un aboutissement. Maintenant, place à la fête pour le dernier épisode de la saison", explique l’animatrice qui, comme les fidèles du programme, devrait probablement passer son dimanche soir devant la finale et "les restes du menu de Noël de la veille".