Daniela Prepeliuc est désormais en congé de maternité.

Ce Mercredi soir, c’était la dernière fois que les téléspectateurs de La Une voyaient Daniela Prepeliuc présenter la météo avec un ventre rond. Celle qui fait la pluie et le beau temps sur la RTBF (et qui présentera une toute dernière météo sur TV5 Monde ce samedi) a atteint sa 37e semaine de grossesse et est partie désormais en congé de maternité bien mérité, même si elle avoue avoir une “chouette grossesse”. “Je suis contente car je n’ai eu aucun problème pendant ces 9 mois. Mon bébé n’a pas été capricieux”, nous explique l’animatrice de Contacts.

À la maison, tout est prêt pour le 24 janvier, date présumée de l’arrivée du petit prince (son prénom est encore tenu secret). “Quentin (Warlop, son mari, NdlR.) vient de terminer de monter la chambre de notre bébé. J’ai vraiment de la chance de l’avoir. Il a tout fait pour que tout soit prêt à temps pour l’arrivée de notre enfant”, déclare celle qui aimerait transmettre à son fils, les valeurs qu’elle a, elle-même reçues, à savoir “le respect des ainés, l’altruisme, l’amour de la nature, l’envie de voyager ou encore l’ouverture d’esprit.”

Si Daniela Prepeliuc ne disparaitra pas vraiment de l’écran, les numéros de Contacts étant enregistrés à l’avance, c’est toutefois à la mi-mars, soit deux mois après son accouchement, qu’elle fera son retour à la météo. En son absence, ses collègues de Keywall devraient prendre la relève. Cécile Djunga devrait même attendre son retour à l’antenne pour mettre un terme son expérience en tant que Miss Météo.

Nous souhaitons d’ores et déjà une bonne fin de grossesse à Daniela Prepeliuc !