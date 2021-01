Alors que les chroniqueurs de Cyril Hanouna débattaient sur la bagarre des Anges sur l'île de La Réunion , Benjamin Castaldi a évoqué les dérapages des émissions de téléréalité, et notamment la drogue et l'alcool. Le tableau qu'il en dresse n'est pas très joli.a-t-il lancé.

Castaldi estime d'ailleurs que de tels agissements auraient été beaucoup plus difficiles à cacher aujourd'hui. "On a eu de gros dérapages sur Secret qui ont été évidemment étouffés parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément la puissance des réseaux. Mais il y a eu des drames qui se sont noués à cause de l'alcool", poursuit-il.

La production tentait même de limiter le nombre de bouteilles d'alcool à une par soirée selon Castaldi. Qui a aussi révélé que les candidats étaient prêts à tout pour se procurer des substances illicites. "Même sur Secret, on a démantelé des réseaux puisqu'ils faisaient passer de la came dans les cols de chemise !". L'ex-animateur n'a pas donné de noms...