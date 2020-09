Participer à Koh-Lanta, c’est entrer dans une nouvelle famille, celle constituée par tous les participants qui ont tenté l’aventure du jeu de TF1. Ils sont plus de 400 ! Et qui dit famille dit liens indéfectibles après le tournage et la diffusion de l’émission. Le décès inopiné de Bertrand-Kamal, candidat desla saison en cours de diffusion, le prouve.

Depuis l’annonce de sa disparition suite à un cancer du pancréas, les hommages de ses compagnons d’émission se multiplient. À commencer par ses coéquipières Hadja et Joaquina au sein de la team représentant l’Est de la France. Dans sa story Instagram, la première lui adresse un vibrant “Qu’Allah lui accorde sa miséricorde”. Un message accompagné d’un cœur vert, la couleur de leur équipe mais aussi celle, sacrée, de l’islam. Tandis que la seconde déclare qu’il a rendu son aventure très belle grâce à sa joie de vivre et à sa bonne humeur. Elle l’affirme, celui qu’elle appelle “son frère” restera à jamais dans son cœur.

Les autres équipes en lice dans les 4 Terres ne sont pas en reste. Dans l’équipe du Sud, les bleus, Alix qualifie Bertrand-Kamal d’hymne à la joie et de chef de meute. “C’était un sourire scotché au visage quoi qu’il arrive”, dans les bons comme dans les mauvais moments.

De son côté, Mathieu se dit dévasté. “Je ne cesse de pleurer, écrit-il. […] Je t’ai vu te battre comme un lion sur nos îles fidjiennes, mais aussi ces derniers jours pour cet espoir qui t’illuminait. La détermination et la force dans ton combat pour la vie resteront à tout jamais un exemple inspirant pour tous.”

Sans l’avoir jamais croisé que par l’intermédiaire du petit écran, plusieurs anciennes figures de l’émission ont aussi fait part de leur tristesse à l’annonce de la disparition de Bertrand-Kamal. C’est le cas de Naoil, la lauréate de la dernière saison, du légendaire Teheiura, mais aussi de Wafa et Moundir, deux autres participants qui ont marqué l’histoire de l’émission animée par Denis Brogniart.