Invité sur le plateau de "L'info du vrai, le mag" sur Canal+ pour parler de sa nouvelle pièce la dégustation, Bernard Campan est revenu sur les rumeurs concernant un retour des Inconnus. Affichant d'abord peu d'enthousiasme à cette idée, l'acteur a été trahi par sa partenaire de scène, Isabelle Carré, qui lui a fait remarquer qu'il avait bel et bien répété dernière avec ses deux compères "pour un truc spécial". Pris au piège, le comédien s'est alors exprimé à ce sujet. " C'était un secret, ce n'est pas un retour, a expliqué Bernard Campan, o n va faire quelque chose, comme ça, pour le public".





Suscitant un vif intérêt, l'acteur a toutefois refusé de répondre aux questions concernant un possible retour sur le grand écran. " Je ne dis rien, je vais me faire engueuler sinon", a coupé court le comédien. Bernard Campan a toutefois précisé qu'il n'était " pas prêt à repartir pour du long terme" et qu'il " ne se voyait pas reprendre des sketchs, pour l'instant".