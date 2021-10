Coup de théâtre ce lundi soir danssur RTL-TVI. Depuis le début de ce deuxième épisode, les 14 candidats en lice sont invités à s'affronter sur le thème "Les gâteaux sont dans le pré". Après l'épreuve de Cyril Lignac, qui consistait à réaliser un oeuf trompe l'oeil, ceux-ci ont dû réaliser un gâteau gourmand avec l'animal de la ferme qui les représente le mieux. C'est ainsi que Margaux, une coiffeuse de 27 ans, décide de se lancer dans la représentation d'un chat, son animal fêtiche... Malheureusement, la candidate a vu son gâteau s'effondrer à la dernière minute alors qu'elle tentait de le décercler. Catastrophe donc...

L'impulsivité de la jeune femme - un trait de caractère qu'elle avait évoqué dans son portrait - se réveille alors. Déçue, Margaux jette son gâteau râté dans la poubelle la plus proche et sort de la tente en pleurs. "Le caractère est sorti", dit-elle face caméra.

Au moment de faire déguster les réalisations au jury, Margaux n'a donc rien à présenter. Cyril Lignac, Mercotte et Christelle Brua, chef pâtissière du Palais de l'Élysée, invitée de l'émission, sont consternés par le geste de la candidate. "Tu l'as mis dans la poubelle le gâteau. Malheureusement, on ne pas va pas le goûter. Il y a des choses qui sont certainement bonnes. On aurait pu en discuter. Mais là, tu ne nous donnes pas la chance d'en discuter. Moi, ça fait dix ans que je fais 'Le meilleur pâtissier', j'ai jamais vu ça", déclare le chef pâtissier.

Une première donc dans l'histoire du Meilleur Pâtissier. Comme le veut la règle, ne pas présenter de gâteau au terme d'une épreuve est éliminatoire. Margaux est donc priée de quitter la tente. Pour elle, l'aventure s'est terminée ce lundi soir.