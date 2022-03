" Ça fait des années que je voulais vous le dire, je suis trop désolée"

Habitué de, Alexandre Mazzia, chef cuisinier français triplement étoilé et chef de l'année 2021, a ouvert le bal de ce quatrième épisode. Pour lui, aucune association n'est impossible en cuisine. Les douze candidats encore en lice vont donc devoir imaginer des plats où deux ingrédients a priori incompatibles se marient à merveille. Les produits à travailler sont les suivants : Câpres et melon pour les bleus, myrtille et moutarde à l'ancienne pour les oranges, banane et avocat pour les violets et enfin, bacon et chocolat pour les rouges. Cerise sur le gâteau, les candidats devront se creuser les méninges pour réaliser un dessert avec ces associations particulières.

Le défi est de taille mais il est relevé par chaque brigade. Séduit par les quatre "très bonnes assiettes" présentées, Alexandre Mazzia doit faire un choix. L'équipe de Philippe Etchebest finit à nouveau en première position. Paul Pairet, Glenn Viel et Hélène Darroze occupent respectivement la deuxième, troisième et quatrième place. Une déception pour Lucie, candidate orange qui voulait à tout prix remporter cette épreuve pour une bonne raison. Par le passé, alors qu'elle travaillait au restaurant d'Alexandre Mazzia, la Nantaise a refusé le contrat que le chef lui avait proposé et est partie des cuisines du jour au lendemain. A la fin de l'épreuve, elle a donc tenu à s'expliquer avec son ancien patron. "J’étais à un moment de ma vie où ça n’allait pas, je suis partie comme une merde de chez vous et je voulais que vous entendiez ça. Ça faisait des années que je voulais vous le dire, je suis trop désolée. J’ai tellement grandi depuis", dit-elle en larmes. Rassurant, Alexandre Mazzia prend les mains de la jeune femme et la serre dans ses bras.

Place ensuite à la deuxième épreuve de Top Chef. Un grand chef en remplace un autre. Cette fois-ci, les brigades violette et orange devront tenter d'impressionner le chef espagnol doublement étoilé Andoni Luiz Aduriz en lui présentant un plat glacé inattendu. Les sucettes de langoustine permettent à Lilian, poulain de Paul Pairet, de se qualifier pour la suite de l'aventure.

Mauvaise stratégie de Paul Pairet

Alors qu'Hélène Darroze choisit d'envoyer Wilfried en dernière chance, Lucie rejoint l'épreuve pour l'équipe des oranges. De son côté, Paul Pairet avait, dans un premier temps, choisit d'envoyer Ambroise. Mais, à la dernière minute, le chef change d'avis et décide de jouer la carte de la sécurité en misant sur Logan. Un choix stratégique qui n'aura finalement pas porté ses fruits. Et c'est bien le cas de le dire... Le plat sur le thème des fruits rouges réalisé par le Belge n'est pas abouti selon les jurés. "Il y a une espèce de surrenchère quand même, déclare Glenn Viel de façon très cash. Et, finalement, ce qui était le plus intéressant, c'est le jus qu'on vient mettre de façon graphique en oubliant l'essentiel que ça doit apporter, c'est-à-dire la gourmandise et la liaison." Logan est donc éliminé. "J'avais un peu la colère d'aller en dernière chance", dit-il. "C'est comme ça. Ça passe ou ça casse. Et, cette fois-ci, ça a cassé."

Le chef de la brigade violette ne s'attendait pas à une issue pareille. "C'est pas facile parce que je porte vraiment une responsabilité. Je t'ai vraiment envoyé pour jouer la gagne. C'était sincère.T'as toutes les qualités. Franchement, ça me fait de la peine de t'avoir envoyé au charbon", dit-il avant d'avouer, face à la caméra, éprouver un "sentiment de culpabilité". "J'ai fait un choix stratégique en pensant vraiment qu'il allait remporter cette épreuve. C'est un bon candidat qui s'en va."

A ce stade de l'aventure, Arnaud Delvenne est le seul Belge encore en lice.