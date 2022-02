Compatibles à 82,1 % selon les calculs scientifiques des experts de Mariés au premier regard, Julien et Elodie se sont dits "oui" dans l'épisode de dimanche dernier sur RTL-TVI. Le feeling est directement passé entre eux. Cette semaine, les téléspectateurs les retrouvent à l'hôtel où ils ont passé leur première nuit à deux. A première vue, la magie semble toujours opérer. "Me réveiller ce matin à côté de ma femme, c'est une sensation que je n'avais jamais eue", déclare Julien. "C'est une nuit de noces comme j'avais imaginé, explique, de son côté, Elodie. Il y a eu beaucoup de câlins et de bisous."

Les jeunes mariés continuent de se découvrir l'un l'autre. Lors d'une conversation, Julien décide de se mettre à nu. "Le côté sombre que j'ai en moi, c'est quand je suis fatigué, tout simplement", dit-il. "Je peux prendre de très mauvaises décisions." Selon Audrey Van Ouytsel, docteur en sociologie et coach en développement personnel, "c'est le moment idéal pour les confidences" car "l'authenticité et la sincérité sont des valeurs essentielles pour le couple." Toujours dans leur chambre d'hôtel, Julien et Elodie découvrent qu'ils partiront en Croatie en voyage de noces. Une destination encore inconnue pour chacun d'entre eux...

Sur places, ils s'adonnent à une activité surprise: le kayak. "On est très bien équipé, avec une grosse combinaison, un casque, c'est vrai qu'on a l'air un peu ridicules mais le ridicule ne tue pas", lance alors Julien qui ne semble pas être convaincu par l'exercice auquel il va se frotter.

Très vite, le jeune homme de 29 ans ressent de l'agacement. "Je suis fatigué, tout simplement. Le kayak, ça peut-être long, très long et si je suis fatigué. Je peux vite être suscepible et tout envoyer pêter", dit-il à la caméra. "Au début, ça se passait bien mais après on s'est rapidement retrouvé coincés à cause du niveau d'eau assez bas. J'avais tendance à m'énerver."

Installé derrière Elodie dans le kayak, il ne cache pas son mécontentement. "Putain, l'activité de merde, je te jure!", lance-t-il. "Ça me saoule quoi. Je suis désolé, je ne suis pas venu en Croatie pour faire du kayak!"

Son épouse est, de son côté, émerveillée par le paysage et ne comprend pas sa réaction."J'étais un peu mal à l'aise parce que je me disais: "Pourquoi tu boudes? Les décors sont magnifiques. Il y a pire comme situation quoi!", dit-elle. Trop agacé, Julien demande alors l'arrêt de l'activité. Un comportement qui ne plait pas à Elodie. "Je le ressens égoïste dans son comportement et sa manière d'être. Et ça, je n'aime pas du tout!", confie-t-elle avant d'ajouter: "Je ne sais pas si Julien a vraiment besoin d'être en couple. Il a besoin de ses petits moments câlins et de ses petits moments à lui. "

Les premiers doutes apparaissent du côté d'Elodie: "J'ai peur que par ce comportement, je me lasse de lui et je n'ai pas envie d'en arriver là."

Pour les experts, Julien doit immédiatement se remettre en question. "C'est vraiment un défaut de ne pas savoir rester zen, de ne pas savoir profiter du moment présent quand on est avec quelqu'un d'agréable dans un environnement agréable alors qu'il se produit une petite difficulté", explique la sexologue Catherine Solano. "Il fait de l'auto-sabotage, ce qui consiste à agir pour se mettre en échec alors qu'on est en train de réaliser quelque chose qui nous tient à coeur, continue, quant à elle, Céline, docteure en psychologie. Cela est souvent en lien avec la peur de ne pas être à la hauteur et la peur de l'échec. Il est important que Julien se ressaisisse car ce genre d'attitude peut compromettre la suite d'une relation naissante quand l'attachement n'est pas encore établi."

Elodie et Julien vont-ils réussir à s'entendre malgré leurs caractères très différents?