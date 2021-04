C'est bientôt fini pourLa série touche à sa fin. Du moins, le tournage de sa dernière saison. C’est ce que laissent supposer plusieurs messages postés par des protagonistes de la série espagnole à succès de Netflix.

Sur Instagram, Miguel Herrán a dit adieu au personnage qu’il incarne : Rio. “Ça a été un voyage incroyable en ta compagnie, écrit-il. Aujourd’hui, nous tournons la page ensemble... Je ne peux dire que deux choses : merci et je t’aime.”





L’acteur n’a pas non plus oublié de saluer son binôme dans la saga, à savoir Ursula Coorbero, alias Tokyo. “Quand je serai grand, je veux avoir autant de courage que toi, mon ami”, a-t-il adressé à son personnage en publiant une photo où il apparaît en compagnie de l'actrice.

Pour ce qui est de la date de diffusion à l’écran de cette ultime saison de La Casa de papel, le mystère reste complet. D’évidence, la pandémie a bousculé le calendrier initialement imaginé par Netflix et les équipes de tournage qui sont au boulot depuis plus d’un an. Il semble aussi que la plateforme de streaming souhaite apporter un final de premier choix pour une de ses séries les plus en vue. L’expérience de la huitième saison de Game Of Thrones a peut-être laissé plus de traces qu’il n’y paraît. Depuis la fin de la saga, les fans ne décolèrent pas et continuent de demander à travers des pétitions que la conclusion soit refilmée tant ils ont été déçus.