Selon les information dévoilées par le journal français, le Parisien, un ex-journaliste a été assigné au tribunal judiciaire de Paris. C'est la Fondation Arc, sur la recherche contre le cancer, qui a attaqué un ancien journaliste, devant le tribunal judiciaire de Paris.

L'association reproche à l'accusé d'avoir détourné de l'argent à des fins frauduleuses. L'auteur du délit aurait modifié un nom de domaine proche de celui de la cagnotte créée en hommage à Bertrand-Kamal, candidat qui a marqué Koh-Lanta Les 4 Terres, décédé l'année dernière. Tout cela afin de récolter des dons.

Le candidat dont le nom est Bertrand-Kamal était appelé BK par ses coéquipiers. La prononciation était parfois modifiée donnant Bertrand-Kamel, technique utilisée par le ravisseur qui a créé son propre domaine "PourBertrandKamel", acheté une dizaine d'euros, selon les informations du Parisien.

L'accusé en question se prénommerait Sylvain. Cet ancien journaliste de télévision et ancien animateur radio s'est défendu des accusations qui lui sont portées. "Je voulais juste éviter qu'un escroc achète ce nom de domaine. J'ai connu Bertrand-Kamel lors de vacances en Grèce dans un hôtel où il était animateur. C'était il y a longtemps, on n'a pas gardé contact, mais je me souviendrai toujours de cette semaine qu'on a passée ensemble à jouer au foot et à rigoler", a-t-il expliqué au journal français.

Mais la version de l'accusé n'est pas approuvée par la Fondation Arc. "Nous nous sommes immédiatement rapprochés de cet individu pour qu'il retire ce nom de domaine ou le transfère à notre Fondation car ce site a semé la confusion dans l'esprit du public, mais ce monsieur a tout de suite tenté de monnayer à vil prix ce transfert, et a voulu négocier une publication à propos de lui de la part de la Fondation Arc, afin d'obtenir une certaine reconnaissance sur les réseaux sociaux."

Après de nombreux échanges entre les deux parties, la justice a été appelée pour régler ce souci. "Nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous pourvoir en justice afin de solliciter la condamnation de cet individu à réparer son action parasitaire. En espérant que la justice, rapidement transfère à notre Fondation le nom de domaine PourBertrandKamel.fr."