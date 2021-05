Déjà à la tête de plusieurs grands primes tels que Danse avec les stars, Mask Singer et Qui veut gagner des millions ?, l’ancien chroniqueur de Cyril Hanouna sera bientôt à l’affiche d’un nouveau rendez-vous intitulé Camille&Images, sorte de Vidéo Gag 2.0. Celui-ci prendra la forme d’un zapping géant revenant sur toutes les images drôles de la télé, des réseaux sociaux et d’Internet en général. Contrairement à l’émission des années 1990-2000, celle-ci sera diffusée en prime time et accueillera plusieurs personnalités (parmi lesquelles Clara Luciani, Artus ou encore Chris Marques) venues commenter les images diffusées. Une corde de plus à l’arc de Camille Combal à qui TF1 a également confié la présentation d’Une famille en or, son jeu culte qui devrait faire son retour très prochainement.