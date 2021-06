Depuis son arrivée sur TF1, en 2018, Camille Combal enchaîne les émissions à succès. De Danse avec les stars aux prochaines Camille & Images et Marble Mania en passant par Plan C ou encore Mask Singer, l’ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste est à la présentation d’une bonne partie des grands primes de la chaîne qui a également misé sur lui pour reprendre les commandes d’émissions cultes telles que Qui veut gagner des millions ? ou encore Une famille en or.

Une consécration donc pour l’animateur qui n’était pas forcément destiné à une carrière en télévision. "Petit, je ne regardais pas beaucoup la télévision. Je passais mon temps dehors, dans les montagnes", nous dit-il. D’ailleurs, c’est en radio qu’il a fait ses premières armes avant de se tourner vers le petit écran.

Lorsqu’il s’agit d’évoquer sa référence en tant qu’animateur télé, la nouvelle coqueluche de TF1 n’hésite pas. "L’animateur qui m’a le plus bluffé, c’est une animatrice. C’est Virginie Efira, déclare-t-il. En animation, je n’ai jamais trouvé mieux qu’elle. Je trouve qu’elle est naturelle, cool et détendue. Même quand elle doit animer un gros barnum. Pour moi, c’est la meilleure. Aujourd’hui, j’ai toujours autant de passion pour elle, même en tant que comédienne."