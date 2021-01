Camille Cottin, connue pour son rôle de "La Connasse", dans le prochain film de Ridley Scott Télévision Aurélie Parisi La comédienne française va donner la réplique à Lady Gaga et Adam Driver. © REPORTERS

Après Stillwater et Alliés, les portes d’Hollywood s’ouvrent à nouveau à Camille Cottin. Selon The Guardian, la comédienne, popularisée par Dix pour cent, se retrouvera à l’affiche de Gucci, le prochain film de Ridley Scott, une des grandes pointures du cinéma amércain à qui l’on doit Alien, Blade Runner, Thelma et Louise ou encore Gladiator. Le film se penchera sur le meurtre de Maurizio Gucci, le petit-fils héritier du fondateur de la marque de luxe italienne, par son ex-femme, Patricia Reggiani. Une histoire qui a bouleversé la péninsule dans les années 90. Si on n’a pas encore d’information sur le rôle que la Française jouera à l’écran, on sait toutefois que les deux rôles principaux seront tenus par Adam Driver (Marriage Story, BlacKkKlansman) et Lady Gaga (A Star is Born).