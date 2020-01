Le tournage du téléfilm Pourquoi je vis, consacré à Grégory Lemarchal - décédé de la mucoviscidose en 2007 - a démarré en Savoie.

Si l’on connaissait déjà les noms de ceux qui vont incarner les personnages principaux (Mickael Lumière sera Grégory, Odile Vuillemin et Arnaud Ducret ses parents), on cherchait toujours une actrice pour camper Karine Ferri. D’après le Dauphiné Libéré, ce serait Candice Dufau, vue dans Plus belle la vie, qui devrait incarner la compagne du jeune homme, devenue présentatrice sur TF1.