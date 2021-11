Le célèbre chanteur anglais s'est prêté au jeu des auditions à l’aveugle dans la version allemande du télécrochet. Après avoir longuement quitté la scène à cause de la pandémie, l'artiste était de retour sur les planches pour convaincre un jury de quatre personnes. Et même s'il a vendu plus de 20 millions d’albums, cette épreuve semble sérieusement le stresser., s'amuse Blunt avant de s'installer devant son piano.

Sans grande surprise, sa voix est toujours au rendez-vous. Il convainc les quatre jurés qui se retournent tous en moins de 20 secondes. Le public a pu apprécier une version live du célèbre morceau "Goodbye, My Lover".

Les coachs vont-ils vraiment devoir coacher un artiste comme James Blunt ? Heureusement pour eux, non. Nos confrères du Nieuwsblad précisent que cette apparition dans l'émission allemande fait partie de la promotion de son nouvel album "The Stars Beneath My Feet", attendu le 19 nombre.