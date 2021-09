Au lendemain des jeux paralympiques de Tokyo -32 heures de direct- où nos athlètes ont récolté 15 médailles (des exemples à suivre pour 90 % des Belges selon un sondage de la VUB), Cap 48 fait sa rentrée.

“Nos vies sont faites de come back. La vie d’après, c’est d’aller de l’avant” : tel est le nouveau slogan fort, dévoilé par l’animateur Jean-Louis Lahaye, pour l’édition 2021. Au sortir de la crise sanitaire et des inondations qui ont touché notre pays, l’opération de solidarité de la RTBF devait en effet se réinventer afin que la générosité des Belges soit toujours au rendez-vous. “On voit que dans les grandes crises humanitaires, il existe une ambition collective qui ne s’endort pas, a souligné Renaud Tockert, administrateur délégué de Cap 48 en conférence de presse ce mardi. En 2020, Cap48 et VivaForLife ont connu le même élan de générosité voire même davantage. Soit 28 % de dons en plus et donc plus de 500 projets différents.”

Le retour des bénévoles

Pour rappel, sur le terrain du handicap (la cause de Cap 48 depuis près de 60 ans), 15 % des Belges le sont et 80 % des handicapés le deviennent en cours de vie (20 % à la naissance). Partant de ce constat, Anne-Laure Macq a revu la campagne de sensibilisation de Cap 48. “On était dans une phase de reconstruction et quand on a un accident en cours de vie, on adapte nos vies et on est amené à faire un come-back, explique la responsable communication de l’opération solidaire. Il fallait donc se réinventer et confronter les clichés aux regards des autres.” Mélanie, trisomique de 35 ans témoigne alors dans cette campagne dite de reconstruction. “Avant on me regardait bizarrement. Aujourd’hui, on m’applaudit sur scène.” Celle qui vit même le grand amour aujourd’hui alors qu’elle avait du mal à se faire des amis est très heureuse grâce à son homme Geoffrey, son papa Thierry et Cap48. “Je suis même contente d’enfiler le k-way jaune !” En effet, cette année, les bénévoles peuvent enfin retourner sur le terrain pour vendre les fameux post-it. L’année dernière, suite à la pandémie, la solution de repli s’était faite dans les pharmacies. “Mais rien ne remplace le terrain et le contact humain”, assure Jean-Philippe Rousseau, le président de CAp 48. Les bénévoles font partie de l’ADN de Cap 48. Le présentiel remplace donc enfin le confinement.”

Un défi fou: l'ascension du Mont Blanc

Si Kart48, Golf48 ou encore la Rando Moto Cap 48 et les 100 km (avec Daniela Prepeliuc en marraine, réservations sur www.cap48.be) font aussi leur retour avec un final à l’abbaye de Villers-la- ville, le défi un “peu fêlé” comme le dit Jean-Louis Lahaye “mais qu’on adore à Cap 48” est l’ascension du Mont Blanc par Jean-Marc. L’homme, qui a eu un coup de foudre pour la montagne, s’est entraîné d’arrache-pied et compte récolter 4800 euros, à savoir un euro par mètre d’altitude.

Du côté de la RTBF, les radios/télés ont aussi décidé “de mettre le paquet”. Tout le monde se mobilise, que ce soit côté fiction, documentaires (retour sur l’exploit de nos paralympistes), émissions spéciales (les Associés notamment le samedi 16) ou le Cap News d’Anne-Laure Macq après les journaux télévisés. Le compteur final sera même exceptionnellement lancé 48 heures à l’avance, lors du journal télévisé du vendredi 15 octobre. Sans oublier la grande soirée de clôture du dimanche 17 octobre sur la Une. “On fédère énormément de monde ce soir-là, qui est le point d’orgue des dons, glisse Sandrine Graulich, cheffe éditoriale de la Une, en évoquant les call center qui réalisent des dons doubles lorsqu’une vedette décroche le combiné. Et la RTBF n’arrête pas de se réinventer. Après le fan wall durant la période Covid, on va le transformer en donateur wall. C’est une grande première. Cap 48 n’aura jamais été aussi interactive. Car s’il le désire, le donateur pourra apparaître dans le donateur wall sur la scène et Jean-Louis Lahaye pourra interagir avec eux durant l’émission. On n’aura jamais été aussi proche des téléspectateurs.”