“Carla Bruni a pris très à cœur sa mission : honorer un héros du quotidien !”, balançait mardi, sur son compte Instagram, Sophie Davant. “Avec finesse et émotion !”

La Lettre, c’est la nouvelle émission de France 2 dont tout le monde parle. Dans ce divertissement, l’animatrice star d’Affaire conclue propose à des célébrités de choisir le courrier d’un fan afin de lui faire une jolie surprise. Patrick Fiori a, par exemple, choisi de faire un magnifique cadeau à une jeune infirmière. Patrick Bruel, lui, a décidé de mettre à l’honneur une femme aidant des bébés à trouver des familles d’accueil. Quant à l’épouse de Nicolas Sarkozy, elle a décidé de mettre en avant une certaine Virginie. Laquelle lui avait envoyé un courrier qui lui avait directement tapé dans l’œil. Cette lettre en question ? Une requête inhabituelle, en effet. Virginie a demandé à Carla Bruni de l’accompagner lorsqu’elle demandera la main de son compagnon Mathieu. “Elle veut le demander en mariage, c’est pour ça que j’ai choisi cette lettre parce que je trouve ça audacieux et agréable dans le monde d’aujourd’hui qu’une femme demande son homme en mariage”, a déclaré la chanteuse dans l’extrait dévoilé sur le compte Instagram de Sophie Davant.

“Je prends le risque !”

Fortement émue par cette initiative, l’épouse de l’ancien président de la République – qui chantera donc pour Mathieu à cette occasion ! – a aussi été touchée par l’inquiétude de la jeune femme suite à cette demande hors du commun. “Ma démarche est audacieuse mais je prends le risque, ça va être fantastique !”, a confié Virginie à Carla Bruni.

Ou quand des stars font de jolis cadeaux à des inconnus. Un don de soi encore plus important en cette période de crise sanitaire et qui donne du baume au cœur aux téléspectateurs. D’où le succès grandissant de cette émission de France Télévisions. Pour preuve, la réaction de Mathieu, en larmes, à la vue de son idole. “J’en ai déjà les larmes aux yeux” ou encore “J’ai hâte,” pouvait-on déjà lire dans les commentaires des internautes impatients de découvrir ce moment touchant proposé par l’interprète de Quelqu’un m’a dit. “J’adore cette émission, elle est énorme. Et trop émouvante !”