"Je pratique Molière depuis toute petite, malgré moi", nous confie d’emblée la comédienne belgo-italienne Carmela Giusto, dont le show humoristique sur l’influence de Molière dans l’opéra italien sera le 2 juin au Trocadéro de Liège, avant le festival d’Avignon cet été (du 7 au 30 juillet au Rouge-Gorge), Bruxelles en novembre (du 1er au 13) et Louvain-la-Neuve le 8 décembre (tickets via carmela.be). "C’est ma prof de théâtre qui m’a donné le biberon. Comme quoi le premier contact, c’est comme le premier baiser, la manière dont il est transmis est importante et il a été fait avec amour. Très vite, je me suis reconnue là-dedans. La commedia dell’arte, c’était mon école. En tant que napolitaine, j’étais très forte dans cette énergie de jeu-là." Si Molière n’est ni italien, ni belge, le dramaturge français résonne en elle, docteur ès Lettres (Carmela a fait un doctorat sur l’histoire de la réception de Molière en Italie, à l’opéra). D’où ce spectacle Molière, l’Opéra et… les Femmes ! "Son message, finalement, est de nous apprendre à rire de nous, poursuit la comique du Grand Cactus. Ce qui me parle puisque, dans tout mon parcours, bien que je n’aie pas tracé un chemin de comique, la vie m’a amenée à ne rencontrer que des gens qui en faisaient et à collaborer constamment dans un registre comique."

Vous êtes professeure à l’université (UCL). Quand vous donnez cours, essayez-vous aussi de faire rire ?