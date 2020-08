Les deux anciens candidats de Koh-Lanta ont annoncé l’arrivée de leur deuxième enfant via une photo publiée sur Instagram. On y voit leur fils, Juliann, annoncer la bonne nouvelle : "C’est avec une immense joie que nous vous annonçons que la famille va s’agrandir. Eh oui, début 2021, nous serons 4 ! Bon, ça va être chaud patate à la maison (mdr), on va négocier fort les nuits, mais ce n’est que du bonheur !", écrit Benoît. "Nous avons hâte de découvrir notre grand bébé grandir et évoluer avec son petit frère ou sa petite sœur qui deviendra sa ou son plus grand compagnon de jeu, j’en suis certaine !", ajoute, de son côté, Jesta. Félicitations à eux !