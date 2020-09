Emilie Dupuis, animatrice de RTL-TVI et présentatrice Météo de la chaîne est maman d'une petite Jane. Avec ses 48cm et de 3,6kg, Jane est arrivée dans la nuit de lundi à mardi et fait le bonheur d'Emilie et de son compagnon, Jérémy Velkeneers. Sans oublier, le grand frère Jude.

Félicitations !