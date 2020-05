Troubles du voisinage, harcèlement, agressions, cambriolages. Chaque jour, partout en Belgique, des citoyens, victimes d’injustices, viennent porter plainte au commissariat. Dans la deuxième saison d’Au commissariat, qui démarre ce dimanche sur RTL-TVI, Caroline Fontenoy va mettre en lumière le lien qui se crée entre le citoyen et le policier qui doit prendre en charge ces troubles de l’ordre public. "Il y a plusieurs nouveautés dans cette saison. Nous changeons de commissariats. Cette saison, nous tournons à Mouscron ou encore à Grâce-Hollogne", explique la journaliste du RTL Info 19 heures. "Pour la première fois, on aura les versions des deux côtés : du policier qui reçoit la plainte et de la personne qui vient la déposer."

