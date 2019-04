Carnet rose pour Caroline Fontenoy. La présentatrice du JT de RTL-TVI a donné naissance à son premier enfant, ce lundi, à l’âge de 39 ans. La petite Lou a pointé le bout de son joli nez avec plusieurs semaines d’avance. La naissance était en effet prévue à la fin du mois de juin.

C’est donc ce qu’on appelle une grande prématurée puisqu’elle a vu le jour avant le septième mois de grossesse. Mais selon nos informations, la maman et son bébé se porteraient toutefois à merveille. À la suite de cet accouchement bien plus précoce que prévu, le bébé devrait donc rester en couveuse afin de terminer son développement.

Cette naissance prématurée change un peu les plans de RTL-TVI qui avait programmé, ce mardi, la conférence de presse d’Au commissariat, nouvelle émission présentée par Caroline Fontenoy, au commissariat de police de Neder-Over-Heembeek. La journaliste n’a évidemment pas pu s’y rendre mais posera peut-être, selon Georges Huercano, sa voix sur l’émission qui démarrera le 28 avril prochain à 19 h 45 sur RTL-TVI.

© D.R. Celle-ci partira à la rencontre des citoyens qui portent plainte à certains commissariats de police de Bruxelles et à celui de Mons à la suite de problèmes de voisinage, de cambriolages, du harcèlement. Les cas suivis seront divers et variés. Les téléspectateurs pourront voir comment ceux-ci seront traités par la police et recevront des informations supplémentaires sur les démarches à entreprendre dans des situations similaires.

La rédaction du RTL Info a également été contrainte de revoir ses plans pour les prochains JT. Pour le moment, aucun journaliste n’a été annoncé comme étant le remplaçant officiel de Caroline Fontenoy. Cette dernière ne devrait d’ailleurs pas avoir de remplaçant fixe. Les autres présentateurs habituels, comme Olivier Schoonejans et Simon François, devraient se succéder à la présentation du rendez-vous d’information de la chaîne privée.

Nous souhaitons encore toutes nos félicitations à Caroline Fontenoy et son compagnon, Jérome Burlion, ainsi que la bienvenue à la petite Lou.