Cela fait désormais vingt ans que Caroline Dublanche est la confidente des auditeurs nocturnes. D’abord sur Europe 1, la psychologue officie désormais sur RTL France et Bel RTL (le numéro belge est actif depuis peu), où elle anime, du lundi au vendredi à partir de 23 h, Parlons-nous , une émission lors de laquelle la parole est donnée aux auditeurs. Ceux-ci racontent leur histoire à Caroline Dublanche, attendant en retour de précieux conseils délivrés avec une voix rassurante. " Les auditeurs se confient plus facilement pendant la nuit. Celle-ci est propice aux confidences. La nuit, c’est le temps de l’intime. Elle renvoie à certains questionnements. On a plus de temps pour écouter les auditeurs, sans être bombardé par la publicité ", explique la psychologue qui traite des thématiques diverses mais en revient souvent aux questions concernant les problématiques de couple.

Le rôle que vous avez à la radio n’est pas le même que celui que vous avez en cabinet ?

(...)