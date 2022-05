Caroline Margeridon était l'invitée de Jean-Marc Morandini dans Morandini Live ce lundi matin, dans le but d'évoquer la mort de Régine, célèbre chanteuse décédée ce dimanche. En effet, les deux femmes se connaissaient bien et étaient amies.

Elle a rebondi sur les propos de Pierre-Jean Chalençon qui témoignait dans un reportage réalisé par France 3. "On a été un couple insensé pendant trois ans. C’était une femme extraordinaire, et elle va beaucoup me manquer", confiait-il.

Ce qui a fortement déplu à Caroline Margeridon, qui a tenu à préciser que Régine n'appréciait pas Pierre-Jean Chalençon. "Régine était exceptionnelle. Combien de fois, elle m'a dit: "Arrête de fréquenter ce connard. Tu vois bien que c'est un opportuniste". Moi, elle m'a beaucoup protégée. D'ailleurs, c'est un petit clin d’œil à tous ces connards opportunistes qui vont arrêter de dire qu'ils la connaissaient. Je ne supporte pas ! (...) Pierre-Jean Chalençon n'était pas son ami ! Elle ne voulait pas le fréquenter. Elle ne voulait pas le voir. On n'a pas besoin de parler de ces gens-là", a répondu la célèbre acheteuse.