Les audiences du débat organisé ce jeudi soir sur BFM TV entre Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont déjoué toutes les estimations, même les plus optimistes. Ce sont en effet pas moins dequi étaient devant leur poste pour écouter les arguments des deux hommes. Cela représente 18,7% du public. Sur la tranche horaire 21h-23h, BFM a tout simplement été la chaine la plus regardée par les Français.

Si les audiences ne sont pas les meilleures jamais enregistrées par la chaine, elles n'en restent pas moins excellentes. Après avoir signé une saison record, BFM enchaine donc les bons résultats.

Zemmour, roi de l'audimat

Au même moment, sur France 2, le débat entre Valérie Pécresse (LR) et Gérald Darmanin (LREM) n'enregistrait, lui, qu'1,05 million de téléspectateurs, soit 5,1% de part de marché. Faut-il y voir un "effet Zemmour"? Même si Jean-Luc Mélenchon est évidemment un "bon client" pour les médias, force est de constater qu'Eric Zemmour affole généralement les audiences. Qualifié de "roi de l'audimat" par Le Point, le polémiste d'extrême droite attire les curieux.

Le journal français cite plusieurs exemples : sa venue dans On est en direct le 11 septembre a attiré 800.000 téléspectateurs contre 700.000 habituellement. Deux jours plus tard, le 13 septembre, L'Heure des pros, l'émission de Pascal Praud, est également devenue pendant le passage d'Eric Zemmour la chaine la plus regardée de France.

Pour rappel, Eric Zemmour est crédité de 10% dans les sondages et ce, alors même qu'il ne s'est pas encore présenté officiellement à la présidentielle !