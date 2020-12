Le confinement 2020 aura eu du bon. Preuve en est le développement (Disney +, HBO Max, etc.) et le succès des plateformes de streaming. Parmi elles, Netflix reste, avec 192 millions d’abonnés, le leader du marché dans ce domaine de plus en plus concurrentiel. Et en cette année dite "corona", la consommation de fictions a connu une progression fulgurante. À titre de comparaison, au niveau international, La Casa de Papel a séduit 65 millions de personnes en 30 jours, suivie de près par Tiger King (64 millions) et Too Hot To Handle (51 millions).

(...)