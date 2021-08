Après un été qui n’a pas manqué de bonnes séries, les plateformes font leur rentrée. Autant dire que ça démarre fort du côté de Netflix avec la sortie, le 3 septembre, de l’avant-dernier volet de La Casa de Papel. Très attendue, la série espagnole à succès a de quoi encore tenir en haleine avec un tout dernier braquage pour l’équipe aux masques de Dali.

Dans la première partie de cette cinquième saison, les abonnés retrouveront le professeur là où ils l’ont laissé à la fin de la quatrième saison, à savoir… dans de sales draps ! Coincé par l’inspectrice Alicia Sierra, le cerveau des opérations se rendra compte que ses plans, aussi bien ficelés soient-ils, ont des limites.

Deux nouveaux personnages viendront, quant à eux, pimenter un peu plus la série. Les abonnés de Netflix découvriront ainsi Rafael (Patrick Criado), le fils de Berlin (toujours interprété par Pedro Alonso) et René (Miguel Angel Silvestre), ancien compagnon de Tokyo (Ursula Corbero) avec qui elle a fait ses premiers braquages.

De son côté, Amazon Prime Video mise, dès le 1er septembre prochain, sur The Pursuit of Love, une nouvelle série romantique tirée du roman éponyme de Nancy Mitford sorti en… 1945 ! Celui-ci relate le quotidien d’une famille aristocratique britannique pendant l’entre-deux-guerres et suit les aventures de Fanny et de Linda, son amie à la famille excentrique. Réalisée et écrite par Emily Mortimer, actrice vue dans Match Point ou encore dans Shutter Island, cette adaptation pour le petit écran est notamment portée par Lily James, actrice révélée dans Downton Abb ey.

Pour terminer le mois en beauté, Disney + offre à ses abonnés la possibilité de suivre, dès le 22 septembre, la série d’anthologie animée : Star Wars : Visions. Fruit d’une collaboration entre Lucasfilm et sept studios d’animation japonais, cette dernière est constituée de neuf histoires indépendantes et originales réinterprétant l’univers de Star Wars. Pour donner vie aux personnages, la plateforme s’offre un casting de choix avec les voix de Lucy Liu, David Harbour, Joseph Gordon-Levitt ou encore Neil Patrick Harris.