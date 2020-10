Elle en parlait pour la première fois en 2018, toujours dans le magazine télévisé de la Une "Sept à Huit". En marge de la sortie de son livre, Catherine Laborde avait révélé être atteinte de la démence à corps de Léwy, une maladie neurologique entre Parkison et Alzheimer, diagnostiquée six ans avant qu'elle ne quitte TF1.

"Je vous dirai que oui, quelques fois je vais bien et quelques fois ça ne va pas bien", a-t-elle confié lors de l'interview télévisée menée par Audrey Crespo-Mara pour "Sept à Huit" ce dimanche. L'ancienne animatrice météo revient sur son quotidien avec cette pathologie, et sur ces années à TF1.

Les symptômes : des pertes de mémoire, et aussi des pertes d'équilibre et de repères, raconte Catherine Laborde qui vit la maladie "comme un désespoir total. Comme un enfant qui a perdu, comme une personne qui n'a plus de liens avec l'extérieur", dit-elle dans les extraits de l'émission.



"C’est la maladie qui va l’emporter je pense, à un moment ou à un autre... C’est dommage, j’aurais bien aimé que ça dure encore longtemps mais je sais bien qu’il y a un moment où ça doit s’arrêter", se résigne-t-elle.



Aujourd'hui, Caterine Laborde publie "Amour malade. Quand aimer devient aider", à paraître aux éditions Plon le 8 octobre. Un dialogue qu'elle a co-écrit avec son mari Thomas Stern, le premier à avoir décelé les premiers symptômes.