“Le Tipik Christmas Show mettra à l’honneur le bouillonnement créatif de la Fédération Wallonie-Bruxelles”, nous confie Cathy Immelen, Madame cinéma de la RTBF, qui présentera la soirée avec Selim, chroniqueur musique de Culture Club. Groupes, DJ’s, plasticiens, humoristes et tatoueurs investiront les espaces du centre culturel Delta de Namur pour y présenter leur vision de Noël.”

Né avec le plan Restart de la RTBF qui consiste à mettre en avant et aider les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles en cette période de crise sanitaire, Le Tipik Christmas Show est “un projet qui ne ressemble pas du tout à une émission télé classique”, confesse l’animatrice. “Car le but était aussi de faire travailler les artistes de la FWB, comme les techniciens lumières, décors, caméras et images. Ce n’est pas la RTBF qui a tourné cette émission mais bien des boîtes de production pendant une semaine entière. Tout a été tourné comme si c’était un film, et comme si c’était un clip pour les artistes musicaux. Pas juste une prestation sur scène avec trois musiciens.”

Cathy Immelen, qui déambulera à la découverte des différents artistes (Tanae, Rori, Leo Fifty Five, Konoba, YellowStraps, la tatoueuse Capitaine Plum, etc.) avec Selim précise le concept a-Tipik. “Chaque artiste, c’est une pièce entière du Delta qu’il décore sous son inspiration. Et chaque prestation, c’est un court-métrage. Derrière chacune des portes, on découvrira donc l’artiste en question, qui nous fera découvrir un univers différent lié à Noël.” Parmi les plus connus et aux côtés des jeunes artistes émergents qui feront 2021, on retrouvera également Blanche, Kody ou Kid Noize.

Cinéma et Escape show en stand by sur Tipik

Si, au vu de la conjoncture, Cathy Immelen pense fêter Noël seule (“étant une personne à risque, je pense me contenter d’un bon Love Actually à la télé, en commandant un plat à emporter dans un bon resto”) et le Nouvel An avec son amoureux, elle ne se démoralise pas. “On n’en voit pas le bout, c’est vrai”, constate celle qui doit faire des chroniques radios (Vivacité, Tipik, La Première et Classic 21) alors qu’il n’y a pas de sorties cinéma. Mais c’est ainsi pour tout le monde. Je fais très attention. Sur le Tipik Christmas show, on a tourné quasiment tout avec masque. Je ne prends plus les transports en commun quand je me déplace non plus.”

Quant à son année 2021 sur la RTBF ? Il est aussi flou que l’issue de cette pandémie. “Il n’est pas du tout prévu qu’il y ait un retour d’une émission cinéma sur Tipik pour l’instant”, assure celle qui rappelle qu’il n’y aura pas non plus de cérémonie des Magritte du cinéma. “Le cinéma étant lui-même en pleine remise en question avec son avenir incertain… c’est au jour le jour.”

Enfin, les tournages de la suite de l’Escape Show sont normalement prévus pour fin février. “Nous sommes tributaires des mesures Covid mais, pour l’instant, la semaine de carnaval est fixée à l’agenda”, conclut Cathy Immelen. “Les Escape game sont en boîte mais pas les plateaux avec les invités. On avait arrêté l’émission pour raisons sanitaires. Le SST (sécurité et santé au travail) avait des règles très contraignantes, notamment en ce qui concerne le toucher des objets entre chaque personne. Tout doit être renettoyé. Et, comme Ivan et moi, on fait des expériences scientifiques, on ne pouvait plus en faire car il fallait s’arrêter sans arrêt pour nettoyer. Cela devenait infernal. Sans compter nos bulles de 1 qui explosaient ou nos guests français qui devaient faire une quarantaine avant de venir et en repartant…”

Une seule chose est certaine toutefois : l’Escape Show reviendra en 2021.