"Votre restaurant rencontre des difficultés ? Ou vous avez constaté des problèmes dans un établissement ?" , annonce un communiqué de la chaîne M6.

"Philippe Etchebest et son équipe peuvent vous venir en aide. Contactez-nous via mail à castingcauchemar@m6.fr ou via le numéro de téléphone 0033 1 41 92 23 76." En effet, pour la nouvelle saison de Cauchemar en cuisine présenté par Philippe Etchebest, M6 souhaite venir en aide à des restaurateurs en difficultés. L’idée de ce casting - ouvert aux Belges ! - est de "ne pas passer à côté de restaurateurs qui seraient réellement dans le besoin" .