"Ce chanteur a pris en otage le JT, c'est une honte": Gilles Verdez (TPMP) tacle violemment le buzz de Stromae

P.-Y.P.

"Ça paraissait fake et pas sincère". Sur le plateau de Touche pas à mon poste hier soir, les chroniqueurs de Cyril Hanouna sont revenus sur le coup médiatique de notre Stromae national. Et plus précisément sur le fait que le journal Libération y a vu un modèle de communication promotionnelle et d'infotainment (savant mélange d'information et de divertissement à la façon de Quotidien). "Il fait semblant de nous apporter une surprise alors qu'il n'y en a pas", a insisté Gilles Verdez, seul contre tous.