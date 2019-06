Emmanuel Macron a remis hier la Légion d'honneur à l'équipe de France de football. Au cours d'une cérémonie très solennelle, le président français a pris la parole louant les mérites des Bleus. "Vous avez rendu fier tout un pays parce que vous avez gagné ensemble (...) parce que vous avez marié l'excellence individuelle avec le sens irréprochable du collectif", a déclaré le chef de l'Etat dans la salle des fêtes de l'Elysée.

Les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste sont revenus sur cette séquence dans l'émission d'hier soir. Face à un Cyril Hanouna ravi, certains ont montré leur réserve. "Avant cette médaille-là, c'était quand on avait perdu deux jambes à la guerre pour le pays, s'est emporté Matthieu Delormeau. Maintenant, on court derrière un ballon et on l'a".

La remarque du chroniqueur n'a pas du tout plu au présentateur de l'émission. "Ne dis pas de conneries!", a rétorqué Hanouna. Christine Kelly a quant à elle estimé qu'il était logique de remettre une telle décoration aux Bleus étant donné que "tous les artistes étrangers" l'ont reçue, "pourquoi pas nos joueurs?", avait ainsi demandé la chroniqueuse. "Et alors?", s'est énervé Matthieu Delormeau. Cyril Hanouna a voulu clore le débat: "Alors, on est fier de nos joueurs", lui a répondu l'animateur. Ce qui n'a pas semblé satisfaire son chroniqueur...